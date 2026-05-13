Григор Димитров изгуби и в Бордо

Снимка Булфото

Григор Димитров е аут от турнира от сериите "Чалънджър 175", който се провежда във френския град Бордо. Първата ни ракета записа шеста поредна загуба! Той отстъпи още на старта пред американеца Мартин Дам - 6:7(3), 6:7(7).

Българинът получи покана ("wild card") за основната схема от организаторите и прие поканата в опит да се върне на победния път.

Гришо проби противника си още в първия гейм, но веднага допусна рибрейк. До края на сета двамата бяха солидни на свой сервис и се стигна до тайбрек. В него Дам поведе с 3:0 и задържа преднината си, спечелвайки със 7:3.

Втората част започна много равностойно - в първите седем гейма нямаше нито една точка за пробив. В следващия Димитров стигна до такава, възползва се и поведе с 5:3, но следващия гейм, в който сервира за сета, бе катастрофален за бившият номер 3 в света - той го загуби на 0. Отново се стигна до тайбрек и 203-сантиметровият Дам пак поведе с 3:0, Григор обаче успя да изравни при 4:4. След това спаси 3 мачбола, но при 4-ия американецът затвори мача, пише Блиц.

От 18 май започват квалификациите за "Ролан Гарос", които Димитров ще се опита да преодолее, за да намери място в основната схема на турнира на клей в Париж.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!