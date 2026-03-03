Григор Димитров може да вземе реванш от французин

Снимка Булфото

Известен е съперникът на най-добрия ни тенисист в престижен турнир.

Григор Димитров получи отлична възможност да вземе реванш от французина Теренс Атман за загубата си от този съперник на турнира в Акапулко в края на миналия месец. Най-добрият български тенисист ще срещне Атман в първия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Мастърс в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара, реши тегленият жребий за основната схема.



Ако надиграе французина, във втория кръг Димитров ще се изправи срещу световния номер 1 Карлос Алкарас, който почива в първия кръг, съобщи БТА.



Григор Димитров загуби от Атман на старта в Акапулко миналата седмица и балансът му срещу този съперник е 1:1. Срещата между двамата в Индиън Уелс ще се играе утре вечер.



Българинът достигна до осминафинал в Индиън Уелс миналата година, където отпадна именно от Алкарас.

