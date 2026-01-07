Григор Димитров на корта в четвъртък сутрин

Снимка: Булфото, архив

Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще изиграе двубоя си от втория кръг на турнира в Бризбън в четвъртък. Организаторите на надпреварата от сериите АТР 250 поставиха срещата на Димитров с Рафаел Колиньон (Белгия) да открие вечерната сесия на централния корт „Пат Рафтър Арена“. Началото е след 10:30 часа българско време.



Това ще бъде първи двубой между двамата, а победителят ще се класира за четвъртфиналите в турнира. Колиньон е на 23 години и започна участието си в турнира от квалификациите. В първия кръг на основната схема той победи петия поставен Денис Шаповалов (Канада). В момента белгиецът е 84-ти в ранглистата на АТР, предава tennis24.bg.



От своя страна Димитров, двукратен шампион в Бризбън, се справи на старта с Пабло Кареньо Буста (Испания).Спечелилият срещата Димитров – Колиньон ще срещне на четвъртфиналите Контен Али (Франция, квалификант) или Брендън Накашима (САЩ), които ще премерят сили утре в дневната сесия.

