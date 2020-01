Григор Димитров осигури нова победа на България на ATP Cup

Снимки и видео: "Туитър"

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров надделя над първата ракета на Молдова Раду Албот с 6:2, 6:3 за 84 минути игра на централния корт в Сидни във втори кръг от ATP Cup, пише Sportal.bg.

Така съставът на България постигна победа над Молдова, защото по-рано през деня Димитър Кузманов се саморазправи с Александър Козбинов с 6:1, 7:5.

Капитанът ни се възползва от перфектен начин от колебанията в първия сет на Албот, а и сервираше достатъчно убедително, за да не губи никакво време в налагане на превъзходството си на корта. Втората част започна отлично с нов пробив на Гришо, но той впоследствие направи две двойни грешки и загуби предимството си. Димитров намали нивото на сервиса си във втория сет, но не спря да прави невероятни отигравания и постигна втори брейк, след което успешно сервира за мача.

Григор печели още 35 точки за втората си победа на ATP Cup, a България има всички шансове да се класира за следващата фаза, като последните битки ще бъдат срещу Белгия с водач Давид Гофен.

ПЪРВИ СЕТ



Григор започна по най-добрия възможен начин, за разлика от предишния двубой с Даниел Еванс, печелейки с чудесни начални удари и форхенд-униър първия гейм за 1:0. Албот се стараеше да редува посоките на първия си сервис и с агресивно поведение от основната линия си заслужи изравняване на 1:1.

Григор заби първия си ас по правата в полето за предимство, после опита да е пределно атакуващ с кик-сервис по диагонала към лявата страна на корта и направи двойна грешка. Великолепен бекхенд по правата му осигури аванс от 30-15, а сервис-мрежа добави още една бърза точка в актива му. Още една директна точна от подаване - по диагонала в полето за равенство - изведе България до 2:1.

Димитров отново се стараеше да е агресивен с ретура, а след това със серия остри форхенди по диагонала принуди съперника да играе отчаяна защита. Елегантно деми воле на българина заслужи аплодисменти от публиката, а той малко по-късно поведе с 0-30, за да постави под напрежение опонента си. Албот намери линията с авантюристичен форхенд по обратната права и изравни на 30-30, след което грешка от бекхенд на Гришо обърна резултата на 40-30.

Изумителна къса топка от бекхенд зад основната линия в стил "Джокович" осигури на българина дюс, а после грешка на Албот от форхенд доведе до първи брейк-бол. Пресилен форхенд на молдовеца позволи на Димитров да поведе с 3:1!



Началният удар на Григор вършеше перфектна работа и дори с второто си подаване той успяваше да затрудни съперника. Въпреки втората двойна грешка, пробивът бе затвърден сравнително бързо и безпроблемно - 4:1.



Димитров не се възползва от шанса си да играе на втори сервис при първите две подавания на противника в следващия гейм и с грешки от форхенд изостана с 30-0. Два неуспешни опита за бекхенд по правата пък осигуриха малко повече спокойствие за Албот - 4:2, но все още предимство за България.



Бившият световен номер 3 продължи да търси линията с началния си удар, независимо дали първи или втори, което затрудняваше посрещащия и му осигуряваше бързи и лесни точки. С ас номер 3 по диагонала в полето за предимство Гришо поведе с 5:2.

След невкаран първи сервис Албот сбърка бекхенд за 0-15, но после пък направи хубава комбинация с много дълбок форхенд по правата за равенство 15-15. Григор го притисна с агресивни форхенди и провкоира грешка от задната страна на ракетата (15-30), а после чудесен бекхенд-ретур доведе до още една неточност и две точки за пробив. С двойна грешка молдовецът сложи край на първия сет за по-малко от половин час - 6:2.

ВТОРИ СЕТ



Григор продължи да поддържа точките къси на свой сервис и за нула време продължи серията си - 1:0. Шампионът от Финалите на АТР 2017 започна следващия гейм с феноменален ретур-уинър от форхенд, но после сбърка от предната страна на ракетата в едно от малкото получаващи се дълги разигравания. Отново пресилен форхенд в средата на корта даде лек аванс на съперника при 30-15, но после великолепен бекхенд по правата изравни резултата на 30-30.

“We do breakfast, lunch, dinner together. Lots of jokes.”



A perfect 2/2 in ties, we want some of what @GrigorDimitrov and 🇧🇬 #TeamBulgaria is eating 😋🍳🥩#ATPCup | #Sydney pic.twitter.com/Y5cEfk3PEn