Григор Димитров отново на корта в четвъртък
Григор Димитров ще изиграе срещата си от втори кръг на АТР 250 турнира в Бризбън срещу Рафаел Колиньон в четвъртък (08.01).
Това стана ясно, след като организаторите обявиха програмата за сряда. В нея има страхотни срещи също и за сряда, допълва tenniskafe.com.
Даниил Медведев и Франсис Тиафо ще премерят сили в дневната сесия, а във вечерната ще гледаме тандема Ник Кирьос/Танаси Кокинакис.
Арина Сабаленка и Паула Бадоса също имат среща на двойки, а в действие ще бъде и Аманда Анисимова.
Програма за сряда:
Пат Рафтър Арена, от 3:00
Джесика Пегула – Анна Калинская
Не преди 05:00 часа: Даниил Медведев – Франсис Тиафо
Иржи Лехечка – Себастиан Корда
Не преди 10:30: Аманда Анисимова – Кимбърли Байръл
Не преди 12:00: Кирьос/Кокинакис – Ребо/Думбия
