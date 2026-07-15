Григор Димитров отпадна от турнира в Швеция

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Григор Димитров отстъпи на шампиона от 2024 година Нуно Боржеш във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите АТП 250 в Бостад (Швеция) с награден фонд 612 620 евро.

35-годишният хасковлия, който участва в схемата с "уайлд кард", отстъпи на петия поставен, номер 52 в света португалец, с 4:6, 2:6 за малко над час на корта, съобщи БТА.

До момента и двамата имаха по една победа в досегашните си сблъсъци, но това бе първа среща помежду им на любимата настилка на Боржеш - клей. В предишните двубои португалецът записа успех в третия кръг на Откритото първенство на Австралия през 2024 година в четири сета, докато година по-късно във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Индиан Уелс българинът се наложи в два сета.

В днешния двубой в пристанищното градче в южна Швеция португалецът стартира с пробив още в първия гейм на срещата и го затвърди със спечелено подаване без да даде точка на Димитров. Българинът успя да спечели два поредни гейма и върна брейка, за да изравни до 2:2, но Боржеш веднага отговори със силен посрещащ гейм и отново поведе. До края на сета и двамата спечелиха останалите си подавания и така португалецът си осигури преднина в общия резултат.

Във втората част Димитров допусна два пробива и изостана с 0:4, а впоследствие спечели един гейм и намали до 1:4. Боржеш беше убедителен при следващото си подаване и отново увеличи разликата, преди българинът да вземе още един сервис гейм и да се стигне до резултат 2:5. Португалецът получи шанс да сервира за победата и се справи още при първия си мачбол.

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Благодарение на успеха си в първия кръг срещу Далибор Свърчина в три сета, Григор Димитров заработи 25 точки за ранглистата на АТП, в която заема 146-ата позиция, както и 10 750 евро от наградния фонд на надпреварата.

Нуно Боржеш продължава похода си към втора титла на сингъл във веригата на АТП, като първият му трофей дойде именно в Бостад през 2024 година, когато надигра бившия номер 1 Рафаел Надал във финала при последното участие на испанеца в професионалния тур.

Редактор "Екип на Петел",

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