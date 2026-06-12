Григор Димитров победи Циципас пред погледа на президента Илияна Йотова

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Григор Димитров победи Стефанос Циципас в демонстративен мач през почти пълните трибуни на "Арена 8888" в София и пред погледа на Президента на България Илияна Йотова.

Най-добрият български тенисист спечели срещата с 6:3, 1:6, 10-7, а двубоя предложи и доста забавни моменти като тези, когато двамата дадоха ракетите си на деца, подавачи на топки да играят в тайбрека, предаде БТА.

Димитров взе първия сет с единствен пробив в осмия гейм, но във втората част Циципас стигна до два брейка и след 6:1 изравни резултата. В шампионския тайбрек българинът поведе с 8:5 и без проблеми затвори мача.

Двубоят "Postbank Tennis Gala" между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста се организира по повод 35-ия рожден ден на Пощенска банка и беше под патронажа на Президента Илияна Йотова.

Сред официалните лица бяха още председателят на Народното събрание Михаела Доцова, заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и други.

Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация "Григор Димитров" и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти.

Григор Димитров и Стефанос Циципас бяха наградени със специални купи, връчени им от Президента Илияна Йотова.

"Всеки минава през различни моменти, но тези са моментите, които са най-важни за мен. Да видя подкрепата означава много за мен, за България. Винаги съм бил горд българин. Благодаря ви, че споделяте тези моменти с мен. Благодарен съм на спонсорите, благодаря на Стефанос, че сподели тази вечер. Днес е може би най-щастливият ми ден от много време насам", каза Димитров, който след двубоя остана дълго на корта, за да раздава автографи на много деца.

"Григор е невероятен тенисист, невероятен човек. За мен беше удоволствие. Той е най-красивият в Тура", заяви с усмивка Стефанос Циципас.

300 ученици присъстваха на живо на Posbank Tennis Gala. Съвместната инициатива на Postbank и РУО-София-град предостави възможност на най-изявените ученици от столичните училища да проследят от трибуните двубоя между българската и гръцката звезда на тениса.

Редактор "Екип на Петел",

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