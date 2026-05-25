Григор Димитров разказа как са му взели шофьорската книжка

снимка: Булфото

Дори да се казваш Григор Димитров, полицията в Монте Карло няма милост. В това се убеди най-добрият български тенисист през 2020 година, когато книжката му беше отнета за 6 месеца заради превишена скорост в княжеството.

Гришо се върна към спомена във видеоклип, публикуван в YouTube канала на UTS Tour. Любопитното е, че по същото време, на същото място и за същото провинение е спрян друг елитен тенисист - Даниил Медведев.

"В моя защита, това беше веднага след първия турнир по време на пандемията от коронавирус. Баща ми беше в колата с мен", започна разказа си Димитров.

Със 110 км/ч

"Карах със 110 км/ч по магистралата. Баща ми каза: "Можеш ли да ускориш малко, за да изпревариш тези коли?"

"Включих мигача, тръгнах наляво, натиснах газта. Върнах се надясно, карах със 110 и влязох в Монако".

Скоро се появили полицаи, което му наредили да спре. Казали му, че ограничението на скоростта е преминато многократно.

Огромна глоба

"Отнеха ми книжката и ме наказаха с огромна глоба. И изведнъж чух отзад: "О, Григор, и ти..."

Обърнах се и видях Медведев. Възкликнах: Даня! Тогава жена му дойде да ни вземе – той не можеше да шофира, аз не можех, а и баща ми нямаше книжка."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!