Григор Димитров с нов треньор - бившият №3 в световната ранглиста Давид Налбандиян

кадър: grigloba, Х

Нов треньор в щаба на Григор Димитров Към екипът се присъединява бившият №3 в световната ранглиста Давид Налбандиян.

Информацията беше потвърдена от мениджърския екип на българина пред Тenniskafe.

Аржентинецът, който в активната си кариера беше сред най-елитните тенисисти в света и финалист на „Уимбълдън“, ще работи рамо до рамо с Григор в предстоящите турнири от календара на ATP. Очаква се двамата да започнат съвместната си работа още преди първите сериозни състезания за сезона.

След отказването си от професионалния тенис Налбандиян се насочи към треньорската професия и вече има натрупан опит в работата с млади и утвърдени състезатели.

В екипа остава и белгиецът Ксавие Малис, което означава, че българинът ще разполага с комбиниран опит и различни гледни точки в подготовката си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!