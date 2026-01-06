Григор Димитров с победа в Бризбейн

Снимка: Булфото, архив

Ударен старт за Григор Димитров в Бризбейн. Най-добрият ни тенисист победи в два сета (6:3, 6:2) испанеца Пабло Кареньо Буста, предаде БТВ.

Срещата от първия кръг продължи малко над един час, а следващият съперник на българина отново бъде квалификант. Става дума за белгиеца Рафаел Колиньон, който отстрани световния номер 23 Денис Шаповалов.

