Григор Димитров сe изкачи с три позиции в световната ранглиста по тенис при мъжете

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Григор Димитров регистрира нов прогрес в световната ранглиста при последното ѝ обновяване. Първата ракета на България се придвижи с три позиции нагоре и вече заема 137-ото място в класацията на ATP с актив от 432 точки.

Димитров вече е в САЩ, където продължава подготовката си за Мастърс турнира в Синсинати, който започва на 13 август. Българинът, който достигна до осминафиналите на Уимбълдън, ще участва в основната схема на надпреварата с предоставена "уайлд кард", пише БГНЕС.

Сред останалите български тенисисти в Топ 1000 също има положителни промени. Динко Динев се изкачва с четири позиции до №796, докато Адриан Андреев бележи сериозен скок от 40 места и вече е №1108. Днес Андреев ще се бори за място в основната схема на Challenger 50 турнира в Пловдив.

В челото на световната ранглиста също има промени. Яник Синер запазва лидерската си позиция, но Карлос Алкарас вече е втори, след като изпревари Александър Зверев.

Германецът тази седмица е водач на схемата на турнира в Монреал, където Синер и Алкарас няма да участват. Топ 5 допълват Феликс Оже-Алиасим и Новак Джокович.

Даниил Медведев, Флавио Коболи и Тейлър Фриц също се придвижват напред, като всеки от тях печели по една позиция в обновената класация.

Редактор "Екип на Петел",

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