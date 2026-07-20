Григор Димитров се изкачва в световната ранглиста

Булфото

Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров изкачи четири позиции в публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите. Той е вече 142-и с 432 точки в класацията на АТР, благодарение на 25-те пункта, спечелени на турнира в Бостад.

Тази седмица Димитров няма официално участие, но ще пътува за Мексико, където от 27 юли ще играе на АТР 250 надпреварата в Лос Кабос, предаде БНР.

Втората ни ракета Пьотр Нестеров също прогресира с четири места до номер 365, което е рекордно класиране за национала за Купа „Дейвис“.



Той ще играе днес на финала на квалификациите на чалънджъра в Цуг, Швейцария. Нестеров ще се изправи срещу бразилеца Тиаго Монтейро.

В топ 500 от българите е и Димитър Кузманов, който е 395-и в света. Пловдивчанинът ще играе днес срещу французина Максим Жанвие във финалния кръг на пресявките на чалънджъра в Тампере, Финландия.

Световният шампион за юноши Иван Иванов прелетя 19 места до върховото за него 565-о място.

В челото на класацията няма размествания. Води Яник Синер, следван от Александер Зверев и Карлос Алкарас.

Редактор "Екип на Петел",

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