Григор Димитров се изкачва в световната ранглиста
Булфото
Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров изкачи четири позиции в публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите. Той е вече 142-и с 432 точки в класацията на АТР, благодарение на 25-те пункта, спечелени на турнира в Бостад.
Тази седмица Димитров няма официално участие, но ще пътува за Мексико, където от 27 юли ще играе на АТР 250 надпреварата в Лос Кабос, предаде БНР.
Втората ни ракета Пьотр Нестеров също прогресира с четири места до номер 365, което е рекордно класиране за национала за Купа „Дейвис“.
Той ще играе днес на финала на квалификациите на чалънджъра в Цуг, Швейцария. Нестеров ще се изправи срещу бразилеца Тиаго Монтейро.
В топ 500 от българите е и Димитър Кузманов, който е 395-и в света. Пловдивчанинът ще играе днес срещу французина Максим Жанвие във финалния кръг на пресявките на чалънджъра в Тампере, Финландия.
Световният шампион за юноши Иван Иванов прелетя 19 места до върховото за него 565-о място.
В челото на класацията няма размествания. Води Яник Синер, следван от Александер Зверев и Карлос Алкарас.
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