Григор Димитров се нуждае от три победи от класиране на "Ролан Гарос"

кадър: Инстаграм

Григор Димитров научи жребия си за квалификациите на "Ролан Гарос".

Родната звезда в тениса ще започне от квалификациите преди турнир от Шлема за първи път от 15 години, а това се дължи на ужасното му пропадане в ранглистата и 170-ото място, което заема.

За участие в основната схема Григор ще трябва да постигне три победи в квалификациите, което с оглед формата му изглежда като изключително трудна задача.

Григор е серия от осем поредни загуби, последните две от които на ниво Чаланджър. От началото на сезона активът на родния тенисист е две победи и 14 поражения.

Сега жребият за квалификациите отреди Григор Димитров да стартира срещу португалеца Жайме Фария.

Той е десети поставен в квалификациите и се намира на 119-о място в ранглистата, с 51 позиции пред Григор.

Двамата нямат среща помежду си до момента, което не е изненада предвид малкия опит на АТР ниво за 22-годишния Фария.

Ако Григор победи португалеца, той ще играе срещу един измежду Колтън Смит от САЩ (№190) и Алваро Меса от Еквадор (№230), пише още Дир бг.

В частта от схемата на Григор са още следните тенисисти, като един от тях ще е потенциален опонент на българина при достигане до финал.

Алехандро Канас от Испания (№242), Стефано Наполитано от Италия (№246), Лукас Ноймайер от Австрия (№191) и Алекс Болт от Австралия (№138).

Последният случай, в който Григор пропусна турнира от Шлема заради причина, различна от травма беше Australian Open през 2010-а.

