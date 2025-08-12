Григор Димитров се отказа

Кадър Youtube

Трикратният полуфиналист от Големия шлем Григор Димитров официално се оттегли от Откритото първенство на САЩ по тенис.

Това стана малко повече от месец след като разкъса гръдния си мускул и трябваше да прекрати мача си срещу Яник Синер на "Уимбълдън", предава БТА.

Димитров, полуфиналист на Откритото първенство на САЩ през 2019 г., ще бъде заменен в основната схема на Ю Ес Оупън от първата резерва Алехандро Табило (Чили).

