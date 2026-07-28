Григор Димитров се отказа от участие в турнира в Лос Кабос

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Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от сериите АТР 250 в Лос Кабос. Това се случва часове преди да излезе на корта за първия си мач. Тази вечер беше предвидено Гришо да играе срещу Мойс Куаме (Франция).

Вместо това 35-годишният хасковлия обяви оттеглянето си от турнира. Димитров обясни решението си с проблем в крака, появил се на тренировка в петък. Заради това той не е тренирал през уикенда, а преминал медицински изследвания. Те са показали, че българският тенисист страда от бурсит – възпаление на околоставните торбички, което причинява болка и дискомфорт при движение.

„Беше ми препоръчана почивка и възстановяване като най-добрия вариант. Много съжалявам за турнира, тъй като очаквах с нетърпение да играя пред невероятните мексикански фенове“, написа Григор в „Инстаграм“.

Контузията идва в момент, в който се наблюдаваше възход в представянето на българския тенисист, след като имаше спад в представянето след продължително възстановяваше от проблем с гръден мускул. Травмата се появи по време на мач срещу Яник Синер на „Уимбълдън“ през 2025 г., пише Блиц.

Григор Димитров трябваше да участва на турнира в Лос Кабос с „уайлд кард“. Той беше в мексиканския град заедно със своята половинка Ейса Гонсалес, който беше край корта по време на тренировката в петък.

Следващият турнир, на който Гришо е заявил участие, е от серията „Мастърс“ в Синсинати. Надпреварата започва на 13 август, а българинът също ще бъде с „уайлд кард“.

Редактор "Екип на Петел",

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