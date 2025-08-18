Григор Димитров се свлече в световната ранглиста

Булфото

Григор Димитров падна с четири места в световната ранглиста по тенис.

34-годишният хасковлия, който в момента не играе заради лечение на контузия на големия гръден мускул, която получи в началото на юли в четвъртия кръг на "Уимбълдън", има актив от 2045 точки и вече заема 25-ата позиция, която е най-ниската за се него от 19 юни 2023 година, когато беше 26-и в подреждането.

В челото на подреждането на сингъл промени няма. Шампионът от "Уимбълдън" Яник Синер (Италия) е номер 1 с 11480 точки, следван от победителя на "Ролан Гарос" Карлос Алкарас (Испания) с 9240 точки и от Александър Зверев (Германия) с 6230 точки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!