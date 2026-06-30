Григор Димитров се завърна с победа на "Уимбълдън"

Най-добрият български тенисист Григор Димитров показа доста по-добро лице и победи със 7:6 (4), 6:3, 7:5 Дейн Суини при завръщането си на Уимбълдън. Българинът преодоля и ключов момент с медицински таймаут в началото на втория сет, когато ситуацията на корта наподобяваше много отказването му срещу Яник Синер преди година.

Последно Димитров стигна до четвъртфинал на Чалънджъра в Дъблин, а в Майорка игра своя първи ATP четвъртфинал от повече от година насам.

Суини е номер 127 в света, като за първи път ще играе в основната схема на Уимбълдън, след като преди това два пъти не успяваше да преодолее квалификациите. До момента двамата нямат среща помежду си.

Редактор "Екип на Петел",

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