Григор Димитров се завръща след три месеца и половина лечение

Григор Димитров ще играе срещу французина Джовани Мпечи Перикар първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.



Първата ракета на България ще направи завръщане на корта след три месеца и половина лечение на контузия на гръден мускул. Той не е играл от началото на юли, когато получи травмата в четвъртия кръг на "Уимбълдън".

Заради отсъствието си 34-годишният хасковлия падна на 37-о място в световната ранглиста, допълва БТА.

Българинът не се е срещал досега с 22-годишния Перикар, който е 33-и в класацията на АТП, а при успех на старта в дебютния им двубой във втория кръг той ще играе срещу победителя от срещата между номер 11 Даниил Медведев (Русия) и Хауме Мунар (Испания).

Димитров е вицешампион на турнира "Мастърс" в Париж през 2023 година.

