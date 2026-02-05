Григор Димитров ще сред звездите на турнира в Индиън Уелс

снимка: Булфото

Григор Димитров е сред звездите, които ще участват на Мастърс турнира в Индиън Уелс (4-15 март).

Организаторите офитиално обявиха списъка с участниците при мъжете и жените и, разбира се, е ясно, че конкуренцията в „Рая на тениса“ ще бъде жестока.

Димитров ще пристигне в Индиън Уелс, след като играе два други турнира в Америка – АТР 500 в Далас (9-15 февруари) и АТР 500 в Акапулко (23-28 февруари), предаде tenniskafe.com/.

Този сезон първата ни ракета прави сериозна промяна в графика си. През 2023 и 2024 той играеше на хард в зала в Европа преди американските Мастърси, а през миналата година се включи на турнирите в Доха и Дубай.

Иначе в Индиън Уелс ще бъде и Новак Джокович, който започна сезона с финал на Australian Open.

Двукратният шампион Карлос Алкарас и Яник Синер също са в списъка, а Арина Сабаленка ще търси своя реванш срещу Елена Рибакина заради загубата на финала в Мелбърн.

Всички топ 10 играчи при мъжете и жените са част от турнира.

