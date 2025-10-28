Григор Димитров срещу съперник, когото е побеждавал в Париж

Снимка: Булфото, архив

Стана известен съперникът на Григор Димитров във втория кръг на Мастърс 1000 тенис турнира в Париж в зала.

Това е 11-ият поставен в схемата руснак Даниил Медведев, който се наложи над Жауме Мунар от Испания с 6:1, 6:3, предава БНР.

Димитров е побеждавал три пъти Медведев в техните 11 двубоя. Последният успех на Гришо обаче беше точно на турнира в Париж. По пътя си към финала през 2013 година българинът спечели с 6:3, 6:7, 7:6.

За последно Григор и Даниил се срещнаха миналата година на Уимбълдън, където хасковлията беше принуден да се откаже при 3:5 в първата част.

По-късно днес Димитров ще играе на двойки заедно с френския ветеран Никола Маю. Те се изправят срещу Юго Нис от Монако и французина Едуард Роже-Васлен.

