Григор Димитров тренира с баща си във Франция
кадър: Инстаграм
Григор Димитров вече е в Бордо и проведе първа тренировка на кортовете нa тенис клуб „Villa Primrose“.
Именно там през следващата седмица бившият №3 в света ще вземе участие на силния турнир от категория Чалънджър 175.
Това ще бъде второ поредно участие за него на това ниво, след като в края на април загуби от Пол Мартин Тифон в първи кръг в Екс ан Прованс.
Григор не участва в квалификациите на Мастърса в Рим и сега ще опита да се върне към победите, предава Тенис кафе.
В тренировката си той бе заедно със своя баща Димитър Господинов. Първият мач на Димитров в Бордо ще бъде във вторник или сряда.
Той ще бъде сред непоставените, а в списъка с участници има играчи от топ 50 като Томас Ечевери, Талон Грикспор, Теренс Атман и Итън Куин.
