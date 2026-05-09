Григор Димитров тренира с баща си във Франция

09.05.2026 / 23:21 0

Григор Димитров вече е в Бордо и проведе първа тренировка на кортовете нa тенис клуб „Villa Primrose“.

Именно там през следващата седмица бившият №3 в света ще вземе участие на силния турнир от категория Чалънджър 175.

Това ще бъде второ поредно участие за него на това ниво, след като в края на април загуби от Пол Мартин Тифон в първи кръг в Екс ан Прованс.

Григор не участва в квалификациите на Мастърса в Рим и сега ще опита да се върне към победите, предава Тенис кафе.

В тренировката си той бе заедно със своя баща Димитър Господинов. Първият мач на Димитров в Бордо ще бъде във вторник или сряда.

Той ще бъде сред непоставените, а в списъка с участници има играчи от топ 50 като Томас Ечевери, Талон Грикспор, Теренс Атман и Итън Куин.

