Григор Димитров започна тренировки за турнира в Далас

кадър: Dallas Open Tennis, фейсбук

Григор Димитров проведе тренировка с американския тенис ветеран Джон Иснър в Далас, докато продължава подготовката си за предстоящия ATP 500 турнир Nexo Dallas Open, който ще се проведе от 9 до 15 февруари, предава dsport.bg.

Димитров е настоящ №43 в ранглистата на ATP, а турнирът Dallas Open вече си изгради име като част от ATP 500 календара и привлича големи играчи от световния тур.

За него това ще бъде дебют на турнира, който от миналата година е от по-високата категория и който е единственият американски АТР турнир, който се провежда в зала. Иначе Димитров има едно участие в Далас, но на Чалънджър, през далечната вече 2010 година.