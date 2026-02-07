Григор Димитров започна тренировки за турнира в Далас
кадър: Dallas Open Tennis, фейсбук Григор Димитров продължава подготовката си за ATP 500 турнира Nexo Dallas Open, след като проведе тренировка с ветерана Джон Иснър в Далас. Българинът е сред водещите имена в силно поле и с нетърпение очаква старта на надпреварата. Григор Димитров проведе тренировка с американския тенис ветеран Джон Иснър в Далас, докато продължава подготовката си за предстоящия ATP 500 турнир Nexo Dallas Open, който ще се проведе от 9 до 15 февруари, предава dsport.bg. . Димитров е настоящ №43 в ранглистата на ATP, а турнирът Dallas Open вече си изгради име като част от ATP 500 календара и привлича големи играчи от световния тур. За него това ще бъде дебют на турнира, който от миналата година е от по-високата категория и който е единственият американски АТР турнир, който се провежда в зала. Иначе Димитров има едно участие в Далас, но на Чалънджър, през далечната вече 2010 година. В последните години в този период на годината той предпочиташе или участие в зала в Ротердам, или да играе на турнирите в Близкия изток. Сега програмата му е концентрирана изцяло на американска територия. След Далас Григор ще играе на друг АТР 500 турнир, този в Акапулко, където е и бивш шампион. След това през март го очакват традиционните американски Мастърси в Индиън Уелс и Маями.
