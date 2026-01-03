Григор Димитров започва годината с турнир в Бризбейн

Снимка: Булфото, архив

Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира по тенис АТП 250 на твърда настилка в Бризбейн (Австралия). Това ще бъде първи мач през сезона за най-добрия български тенисист.

Пресявките се играят в два кръга, в събота и неделя. 34-годишният Димитров ще се изправи срещу своя противник в понеделник или вторник.

Ако преодолее първи си съперник, хасковлията може да играе срещу номер 5 в основната схема Денис Шаповалов. В Бризбейн канадецът също ще стартира срещу тенисист, преминал през квалификациите.

Григор Димитров е двукратен шампион в Бризбейн. Той спечели титлата през 2017 и 2024 година, а през миналия сезон достигна до полуфиналите, предава БТА.

Българинът пропусна почти половината от последния сезон заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на "Уимбълдън". Той се завърна с победа в Тура в края на октомври на турнира Мастърс в Париж, но в последствие се отказа преди втория си мач във френската столица заради болки в рамото, след което окончателно сложи край на сезона си.

Заради дългото отсъствие Димитров падна на 44-о място в световната ранглиста.

