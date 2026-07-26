Григор Димитров започва срещу французин в Лос Кабос

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Григор Димитров ще играе срещу Мойс Куаме в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка АТП250 в Лос Кабос (Мексико), отреди тегленият жребий.

Най-добрият български тенисист и неговият френски противник ще участват с "уайлд кард" в основната схема на турнира. 17-годишният Куаме се намира на 212-то място в световната ранглиста, пише Спортал.бг.

Димитров и Мойс Куаме не са се срещали до момента. При евентуална победа в този мач българският тенисист ще играе срещу Корентен Муте (Франция) или Дженсън Бруксби (САЩ) във втория кръг в Лос Кабос.

Редактор "Екип на Петел",

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