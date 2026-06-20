Григор Димитров започва срещу квалификант в Майорка

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Григор Димитров ще стартира участието си на турнира от сериите ATP 250 в Майорка срещу тенисист, преминал през квалификациите, отреди жребият за основната схема.

При успех в първия си мач българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Корентен Муте и Мартон Фучович, предава БГНЕС.

Димитров получи „уайлд кард“ за надпреварата на тревни кортове в испанския курорт. Той попадна в долната четвъртина на схемата, където се намира и поставеният под №2 Алехандро Давидович Фокина. Двамата могат да се срещнат на четвъртфиналите.

Испанецът също има потенциално любопитен съперник във втория кръг, където е възможен сблъсък с Ник Кирьос.

За бившия №3 в световната ранглиста предстоящият мач ще бъде възможност да запише първата си победа на ниво ATP от март насам. Последният му успех датира от Мастърса в Индиън Уелс, където надделя над Теренс Атман.

Редактор "Екип на Петел",

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