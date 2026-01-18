Григор Димитров започва участието си на Austrlian Open във вторник

снимка: Булфото

Григор Димитров ще започне тазгодишния Austrlian Open във вторник. Тогава той ще срещне чеха Томас Махач. Победителят ще премери сили във втори кръг срещу Стефанос Циципас или японеца Шинтаро Мочизуки.



Организаторите поставиха двубоя между двамата на корт "Kia Arena". Той ще е последен в програмата след Шуай Жан - Тейла Престън, които ще започнат в 02:00 часа българско време във вторник, предава Фокус. След тях са Каролина Плишкова - Слоун Стивънс и Гаел Монфис - Дейн Суйни.



Очаква се първата ни ракета и Махач да излязат на игрището около обед наше време. Единствената среща между двамата в съперничеството им датира от есента на 2024-а, когато на ATP 500 надпреварата във Виена на 1/8-финалите Томас обърна сънародника ни за крайното 6:7(5), 6:4, 6:3.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!