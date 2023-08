Кадър РТ

Продължават коментарите след интервюто на Виктор Орбан пред американския журналист Тъкър Карлсън. Интервюто е излъчено по руската държавна телевизия РТ.

В него Орбан отправя неясна заплаха с война без да посочва коя държава визира.

Журналистът Григор Лилов смята, че заплахата с война, която Орбан произнесе преди дни пред Тъкър Карлсън е именно към България.

Ето какво пише Григор Лилов:

ОРБАН И ВУЧИЧ ЗАПЛАШИХА БЪЛГАРИЯ С ВОЙНА

*** Как в двете столици предадоха четата какъв газ тече и ще тече по “Турски поток” – само и единствено руски! ***

.Давам откъс от интервюто на Виктор Орбан пред скандалния американски водещ Тъкър Карлсън, който беше отстранен от Фокс нюз.

Откъсът, който давам, е за най-важното и сензационно в това интервю, което у нас така и няма да се узнае.

Ето я:

_____________________________________

- И ние, унгарците, веднага напомнихме, че освен Северен поток има и друг газопровод – Южен поток за транспортиране на руски газ – по южния коридор Турция, България, Сърбия, Унгария. И заедно с президента на Сърбия пределно ясно дадохме да се разбере, че ако някой поиска да направи нещо подобно с южния коридор, каквото стана със северния (моя бел. – да бъде затворен), ние ще го оценим като повод за война и ще реагираме незабавно, така че не трябва. Вероятно така може да се действа по отношение на Германия, но в този регион не бива. Това беше пределно ясен сигнал.

- Мислите ли, че ви разбраха?

- Мисля, че да.

- И вие не се обърнахте към руснаците…

- По този въпрос ли?

- Да!

- Това е унгарски въпрос, а не е руски.

- Да, но говорейки пред целия свят, че не бива да се извършва диверсия към този газопровод, вие се обръщате не към…

- Не, не към Москва.

- Ясно, не към Москва

Кои могат да спрат руския газ по Турски поток, който се оказва руско-турски-сръбско-унгарски, както посочих преди години, а България фигурира в проекта единствено като територия, но не и като държава.

Възможните държави са две: Украйна или България.

Украйна, ако го взриви (което е невъзможно по липса на технологичен капацитет за дълбоки морета). Освен това Белград няма как да воюва срещу Украйна, защото нямат обща граница.

Турция не е, понеже дори и да го спре, няма как Унгария и Сърбия да воюват с нея, освен ако не прегазят нашата територия.

___________________________________

Остана България - ако спре преноса на газ или не допусне да се увеличи капацитетът.

__________________________________

Сега ясно ли ви е как Орбан предаде четата. Т.е. имаме втори скандален руски Южен поток или коридор, както директно и без увъртания го назова Виктор Орбан. Такъв, който противоречи на европейските правила и крайно време е Брюксел да се намеси.

Виктор Орбан от свое име и от името на Вучич директно ни заплаши с война, ако не се съгласим с преноса на руски газ по уж нашата тръба. Разбира се, стигне ли се дотам, НАТО и ЕС ще отвъртят един такъв шамар и на двамата, че вероятно краят им логично ще завърши в международният съд в Хага. Капка съмнение няма, а и двамата го знаят добре, но защо да не пробват шантаж. Още повече, ако почвата за него е благоприятна, както е у нас.

=======================

В тази връзка искам да запитам министър Тагарев, правителството и парламентарното мнозинство: ще продължат ли поканата за участието на сръбски войски с оръжие в ученията Шабла?

Ще се се състои ли планираното сръбско участие със специалните сили в учението на нашата армия с тези на Румъния и Гърция?

======================

От години поставям този проблем, който не само касае нашата сигурност, но е и национално предателство заради онова, което вършат сръбските тайни служби и македонските им проксита срещу България, заради неугасналия териториален апетит на Белград към западните ни покрайнини, заради….

**** БЕЛЕЖКА: да напомя, че преди дни френският президент Макрон спомена за евентуален преврат у нас и запита дали ЕС ще използва военна мощ, за да го смаже. Да напомня, че вчера албанският президент скандализира стратегическия форум в Блед, като заговори за война на Балканите и кой кого ще нападне.

Факт е, че когато си 50% на 50% разчекнат между геополитическите оси на света, рано или късно ти се случва именно това. Аз отдавна, от много години насам предупреждавам за тази възможност, но сега чуждестранни политици я спрягат като близка реалност.

