Григор даде урок на Ейса

Кадър Инстаграм

Григор Димитров зарадва половинката си Ейса Гонсалес с урок по тенис. Самата мексиканска красавица се похвали в социалните мрежи, че е изпробвала уменията си в тениса под ръководството на 34-годишния хасковлия, пише Спортал

Първата ракета на България в момента се възстановява от травмата си - частично разкъсване на гръдния мускул, която му попречи да доиграе мача си от осминафиналите на “Уимбълдън” със световния №1 Яник Синер. Григор водеше с 2:0 сета, когато бе принуден да се откаже.

След злощастното отпадане на Димитров от “Уимбълдън”, Ейса отправи мило послание към любимия си и не го лиши от подкрепата си в онзи тежък за него момент.

