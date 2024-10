Григор и Джокович приковаха отново вниманието в Китай

Кадър Х

Григор Димитров и Новак Джокович отново приковаха вниманието на феновете, след като го направиха в София с демонстративен мач на 17 септември.

Сега Гришо и Ноле проведоха съвместна тренировка в Шанхай, където предстои да започнат участието си на турнира от сериите „Мастърс“ на АТР, цитира Блиц.

Димитров пръв излезе на корта и поздрави множеството фенове със сръбски знамена. След това най-добрият български тенисист поигра джитбол с един от треньорите си.

След това дойде и Джокович, който поигра тенис с Григор Димитров. Кадри от тренировката бяха споделени в социалните мрежи.

Григор Димитров започва участието си в Шанхай от втория кръг, където негов съперник ще бъде победителят от мача между Джан Джиджен (Китай) и Зизу Берг (Белгия).

Джокович също стартира от втория етап, а негов противник ще бъде американецът Алекс Микелсен или китаецът Юнчаокете Бу.

Things you love to see... @DjokerNole and @GrigorDimitrov practice in Shanghai! 🤩#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/Z39wxKwtWJ