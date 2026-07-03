Григор излиза на корта на "Уимбълдън" в събота вечерта
Снимка Булфото, архив
Григор Димитров и Матео Беретини ще излязат на Централния корт на "Уимбълдън" утре, решиха организаторите. 1/16-финалът им е последен по програма, която ще започне от 15:30 часа наше време. Двубоят ще се проведе във вечерните часове у нас.
Александра Еала и шампионката Ига Швьонтек ще играят първи, а след тях са Аманда Анисимова и Медисън Кийс. Чак след тях са излизат българинът и италианецът, пише Блиц.
До момента в прякото съперничество двамата са си разменили по една победа. На "Мастърс"-а в Монте Карло през 2019-а Гришо надделя със 7:5, 6:4, а в 1/8-финалите на ATP 500 надпреварата във Виена същата година Беретини взе превес за крайното 7:6(5), 7:6(1).
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