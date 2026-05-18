Григор излиза във вторник в мач на Ролан Гарос

Най-добрият ни тенисист - Григор Димитров, ще се завърне на корта във втория турнир от Големия шлем през сезона - Ролан Гарос. За първи път в своята кариера Гришо ще започне в надпреварата от квалификациите. Той ще стартира срещу португалския представител Жайме Фария, който е поставен под №119 в световната ранглиста на ATP, като това ще бъде и първи двубой между двамата.

Българинът започна сезон 2026 по кошмарен начин. Към настоящия момент той е с едва 2 победи и цели 9 поражения. Хасковлията дори заяви участие на последните два турнира от сериите Чалънджър - Екс-ан-Прованс и Бордо, където обаче отпадна и в двата случая - още в първи кръг.Сривът в представянето на Гришо е наистина сериозен. В момента той е 177-и в ранглистата. Специалистите вярват, че това се дължи на липсата на игрови ритъм, която се натрупа в него заради сезон 2025, който бе осеян с контузии, а най-големия крах дойде на Уимбълдън, когато той бе принуден да се оттегли от корта, водейки с 2:0 сета на италианския доминант в спорта Яник Синер, припомня sportlive.bg.

Организаторите на Ролан Гарос обявиха програмата. Гришо ще излезе на корта на Ролан Гарос във вторник (19 май). Двубоят ще стартира не преди 13:30 часа (българско време). Мачът обаче няма да бъде излъчен по никоя родна телевизия, тъй като е част от квалификационната фаза.

