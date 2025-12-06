Григор обяви за новата година

Кадър Ютуб

Григор Димитров ще се завърне на ATP 250 надпреварата в Бризбън, Австралия следващият месец. Българинът е двукратен шампион там, включително от миналата година.



Първата ни ракета ще открие сезон 2026 в града, където за първи път триумфира през 2017-а. Тогава той надигра Кей Нишикори след 6:2, 2:6, 6:3, а миналата година се справи и с Холгер Руне - 7:6(5), 6:4, припомня Фокус.



34-годишният Димитров завърши този сезон на 44-о място заради дългото си отсъствие между "Уилбълдън" и "Мастърс"-а в Париж поради скъсания гръден мускул през юли.

