Григор обяви за раздяла

Кадър Ютуб

Григор Димитров окончателно се раздели с Дани Валверду.

Най-добрият ни тенисист започна работа с венецуелския специалист още през далечната 2016-та, когато се беше сринал до 40-та позиция в света, но новата колаборация бързо доведе до желаните резултати.

Григор съумя да спечели цели 3 трофея през идната година, сред които и тази от ATP финалите в Лондон, извела го до номер три в световната ранглиста, припомня tennis.bg.

Впоследствие двамата се разделиха през 2018-та, само че отново се събраха около 5 години по-късно и Валверду отново имаше главна роля за страхотния тенис ренесанс на нашия сънародник, който се завърна отново в топ 10 и прекъсна 7-годишната си суша без спечелен трофей, завоювайки трофея в Бризбейн през миналия сезон.

"Осем години! Беше невероятни години с теб на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме. Благодаря ти, че повярва в мен и ме тласкаше към това да покажа най-доброто от себе си. Винаги ще бъдеш част от моята история. Пожелавам ти всичко най-хубаво в следващите ти начинания!" - с тези думи сподели Григор в Instagram, откъдето стана ясна новината.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!