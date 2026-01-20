Григор рухна в Австралия

Булфото

Кошмарът за Григор Димитров продължава! Българинът отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис, предаде БТВ.

Той загуби с 4:6, 4:6, 3:6 от чеха Томаш Махач, като за него това бе второ поражение от този съперник.

По-притеснително е, че се наложи отново българинът да иска помощ от своя физиотерапевт по време на мача.

Григор излезе на корта след кошмарна 2025 г., през която пропусна половината сезон заради тежка контузия. 35-годишният хасковлия обаче явно продължава да изпитва проблеми.

В първия сет Махач разчиташе на тежкия си сервис и това доста разколеба играта на Димитров. Чехът реализира един пробив, който му беше достатъчен.

Втората част се разви по идентичен начин, като българинът отново загуби с 4:6.

По-притеснително е, че Григор поиска кратка почивка преди третия сет, в която се прибра в съблекалнята заедно с физиотерапевта си.

Това очевидно се отрази на играта му и в решителната част той взе само три гейма.

Добрата новина е, че Димитров няма да загуби точки в световната ранглиста, тъй като и през миналия сезон се отказа в първи кръг заради контузия.

