Григор съжали жестоко, че влезе в асансьор в Монреал

АТР и организаторите на “Мастърс”-а в Монреал спретнаха скрита камера за участниците в турнира, сред които бе и Григор Димитров.

Действието се развива в асансьора на хотела на играчите, които станаха “жертва” на различни сюжети.

Най-добрият български тенисист например трябваше да масажира непознат мъж, облечен в халат.

"О, добре е, че най-после си тук. Надявам се да нямаш против да остана по халат, а ти ще трябва да поработиш върху тези рамене”, обърна се той към Гришо, предаде Спортал.

Отърсил се от първоначалния шок, световният №9 все пак започна да изпълнява своите "задължения", а клиентът му, видимо доволен от неговата работа, каза на Димитров да запише услугата на сметката на стаята му.

“Жертви” на скритата камера станаха още Яник Синер, Александър Зверев, Хуберт Хургач, Даниил Медведев, Стефанос Цицпас, Андрей Рубльов, Франсис Тиафо, Денис Шаповалов, Пабло Кареньо Буста, Алехандро Табийо, Феликс Оже-Алиасим, Томи Пол, Тейлър Фриц, Гаел Монфис, Каспер Рууд и Милош Раонич.

