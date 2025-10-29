Григор се отказа

Кадър Нова

Първата ракета на България Григор Димитров приключи участието си на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж.

34-годишният Димитров няма да излезе на корта за двубоя си с руснака Даниил Медведев, който трябваше да се проведе този следобед, съобщиха организаторите на надпреварата, предаде Спорт

"За съжаление, Григор Димитров се оттегли от турнира на сингъл. Беше чудесно да те видим отново на корта, Григор", написаха от Rolex Paris Masters в социалните мрежи.

Турнирът в Париж представляваше завръщане за българина на корта. Той не бе играл от юли месец насам, когато скъса гръден мускул в мача си с Яник Синер на "Уимбълдън".

В първия кръг в надпреварата на сингъл в понеделник Димитров елиминира французина Джовани Мпечи-Перикар, с което си осигури мача с Медведев.

Във вторник българинът, заедно с французина Никола Маю, загуби в турнира на двойки от Едуар Роже-Васлен и Юго Нис.

Днешното оттегляне слага край на сезона на Григор Димитров, който в момента е №38 в световната ранглиста. През 2025-а най-добрият български тенисист игра полуфинали в Бризбън и Маями, четвъртфинал в Монте Карло, както и осминафинали в Индиън Уелс и Мадрид. За съжаление, заради физически проблеми той се отказа и в трите турнира от Големия шлем, в които взе участие.

