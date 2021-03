Григор взе нова убедителна победа и е на 1/4-финал в Акапулко

Снимка Туитър/atptour

Григор Димитров продължи да мачка на турнира в Акапулко. Най-добрият български тенисист се наложи с 6:4, 6:2 над Миомир Кецманович в мач от втория кръг. Както е известно, Григор стартира участието си в надпреварата от сериите АТР 500 с успех над Адриан Манарино, а днес не срещна особени проблеми и с 46-ия в световната ранглиста Кецманович.

Димитров никога не се беше изправял срещу 21-годишния сърбин, който в първия кръг елиминира в два сета ветерана Фелисиано Лопес. Кецманович се опита да се държи равностойно, но във важните точки опитът на Григор си каза думата и той заслужено продължава напред, пише Спортал.бг.

В следващия кръг Димитров, който е шампион в турнира от 2014 година, ще има за съперник Лоренцо Музети. Младият италианец победи Франсис Тиафо с 2:6, 6:3, 7:6(1).

Началото не беше никак добро за хасковлията. Той сервира в първия гейм и поведе с 40:15, но Кецманович пласира два поредни добри ретура. След като се мина през четири равенства, сърбинът дочака грешка на Димитров от форхенд и стигна до пробив.

Отговорът на нашия тенисист беше подобаващ - дълбоки удари от дъното на корта и бързо изравняване на резултата. Григор поведе с 2:1 след няколко впечатляващи изпълнения, които не дадоха шанс на съперника му. Не закъсня и вторият пореден пробив в полза на Димитров, който се приспособи към сервиса на Кецманович и още с ретура поемаше инициативата в разиграванията.

Началният удар на българина също заработи и той с лекота спечели четвърти пореден гейм. Кецманович спря серията на Григор и намали на 2:4, но след това не взе нито една точка, посрещайки сервиса на Димитров. Двамата си размениха по още един гейм, преди първата ни ракета да покаже колебание в най-неподходящия момент. Той пропиля три поредни и общо четири сетбола, а Кецманович го притисна на бекхенда и върна интригата.

Сърбинът се ентусиазира, но Димитров си върна концентрацията, вкара няколко добри ретура и след 46 минути взе сета. Хасковлията не направи нито един ас в първата част, но и не допусна двойна грешка.

Вторият сет започна с гейм на нула в полза на Григор. При 1:1 той допусна две поредни двойни грешки, но Кецманович не се възползва. Сърбинът постепенно започна да става несигурен от дъното на корта и Димитров стигна до пробив, който затвърди за 4:1.

Българинът се постави в трудна ситуация в седмия гейм, когато изкара в аут два форхенда и изостана с 15:40. Той обаче не допусна пробив, за което му помогна и мрежата при едно от раиграванията. Разочарованието от пропуснатия шанс изигра лоша шега на Кецманович и той се срина в следващия гейм, оказал се и последен.

Любопитното е, че нито един от двамата не направи ас. Григор завърши с 54% вкаран първи сервис, три спасени точки за пробив и 5 реализирани пробива от 6 възможности.

От надпреварата вече отпадна един от фаворитите - Милош Раонич. Канадецът загуби с 4:6, 2:6 от Доминик Кьопфер. Мачът се игра на Grandstand непосредстсвено преди началото на двубоя между Димитров и Кецманович.

