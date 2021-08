Григор загуби от американец в Торонто

Снимка и видео Туитър, Tennis TV

Черната серия за Григор Димитров няма край.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава да редува загуби. Бившият №3 в световната ранглиста напусна турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Торонто още след втория кръг. Хасковлията отстъпи на американеца Райли Опелка в два сета - 3:6, 4:6. От началото на май Григор има само две победи, а за този период допусна цели седем поражения. Преди седмица той отпадна още на старта във Вашингтон, а сега не успя да преодолее първия си съперник и в Торонто.

Димитров, който има полуфинал на турнира в Канада през 2014 година, беше поставен под №14 в основната схема. Неговият съперник Опелка отстрани в предишния кръг Ник Кирьос след обрат, а срещу българина показа по-здрави нерви в най-важните разигравания и стигна до победата.

Нещата се развиха зле за Григор Димитров от самото начало. Той изостана с 0:2 след ранен пробив, а силният и в същото време ефективен сервис на Опелка му позволяваше да поддържа аванса си. В първите два гейма, в които трябваше да посреща, българинът не спечели нито една точка. При 3:5 той успя да затрудни опонента си, но осмият ас на Райли Опелка му донесе спечелването на първия сет.

Димитров стартира уверено втората част, за което помогна и началният му удар. Българинът започна да играе по-разнообразно и с лекота взимаше подаванията си до 4:4, когато допусна няколко поредни грешки и противникът му се възползва. Късметът също беше на страната на Опелка, който спечели решителната точка след намеса на мрежата.

Григор получи възможност да върне пробива, но Опелка демонстрира смелост и излезе на мрежата след втори сервис, като отрази точката за пробив. Последваха два мощни сервиса и мачът приключи в полза на американеца, който в следващия кръг ще се изправи срещу Лойд Харис или Фелисиано Лопес, пише Sportal.bg.

Reilly rolls 🔥 @ReillyOpelka takes out Grigor Dimitrov 6-3 6-4 to reach the round of 16 at @NBOtoronto. #NBO21 pic.twitter.com/zlzRbYJVU9