Григор запази позиция в ранглистата, рекорди за Василев и Иванов

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В публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите Григор Димитров запазва 146-ото място, след като защити своите 200 точки от осминафинала на Уимбълдън.

Тази седмица първата ни ракета ще играе на АТР 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. В първия кръг, вероятно във вторник, той ще се изправи срещу чеха Далибор Свърчина.

Пьотр Нестеров също запазва 369-ата си позиция в класацията, предаде БНР.

Димитър Кузманов прескочи 33 места до номер 394. Той участва на чалънджъра в Бюнсхотен, Нидерландия, и днес ще играе във финала на квалификациите срещу представителя на домакините Райън Найбур.

Александър Донски е 550-и в света на единично и 98-и на двойки.



Александър Василев изкачи цели 20 места до върховото за него 572.

Огромен скок направи световният шампион при юношите Иван Иванов, който се изстреля със 70 позиции до рекордната за него 584-а. Той ще започне срещу тенисист от квалификациите на чалънджъра в Пособланко, Испания.

На върха е шампионът от Уимбълдън Яник Синер с 13 450 точки, следван от финалиста Александер Зверев с 8480, който измести Карлос Алкарас с 8160 точки.

Редактор "Екип на Петел",

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