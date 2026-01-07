Грип повали Александър Николов, няма да играе за Чивитанова срещу белгийския Льовен

Снимка: Булфото, архив

Българският национал Александър Николов няма да играе за тима си Кучине Лубе Чивитанова при гостуването на тази вечер на белгийския Хаасроде Льовен в групите на Шампионската лига.

Причината е, че посрещачът е заболял от грип, който го държи на легло, посочва БТА.

Италианският вицешампион ще се опита да спечели победа във втория кръг на турнира в Белгия и без топ реализатора си.

В първия си мач Чивитанова постигна чиста победа срещу френския Монпелие, който привлече наскоро друг българин - централния блокировач Николай Къртев.

Алекс Николов има висока температура и не е тренирал в последните два дни с отбора, като не замина за Белгия.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!