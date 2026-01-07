реклама

Грип повали Александър Николов, няма да играе за Чивитанова срещу белгийския Льовен

07.01.2026 / 18:19 0

Снимка: Булфото, архив

Българският национал Александър Николов няма да играе за тима си Кучине Лубе Чивитанова при гостуването на тази вечер на белгийския Хаасроде Льовен в групите на Шампионската лига. 

Причината е, че посрещачът е заболял от грип, който го държи на легло, посочва БТА. 

Италианският вицешампион ще се опита да спечели победа във втория кръг на турнира в Белгия и без топ реализатора си.

В първия си мач Чивитанова постигна чиста победа срещу френския Монпелие, който привлече наскоро друг българин - централния блокировач Николай Къртев.

Алекс Николов има висока температура и не е тренирал в последните два дни с отбора, като не замина за Белгия.

