Грип повали Александър Николов, няма да играе за Чивитанова срещу белгийския Льовен
Снимка: Булфото, архив
Българският национал Александър Николов няма да играе за тима си Кучине Лубе Чивитанова при гостуването на тази вечер на белгийския Хаасроде Льовен в групите на Шампионската лига.
Причината е, че посрещачът е заболял от грип, който го държи на легло, посочва БТА.
Италианският вицешампион ще се опита да спечели победа във втория кръг на турнира в Белгия и без топ реализатора си.
В първия си мач Чивитанова постигна чиста победа срещу френския Монпелие, който привлече наскоро друг българин - централния блокировач Николай Къртев.
Алекс Николов има висока температура и не е тренирал в последните два дни с отбора, като не замина за Белгия.
