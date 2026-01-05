Грип тръшна Гьоко Хаджиевски

Снимка Булфото

Треньорът на Спартак Варна най-вероятно ще пропусне първата тренировка от зимната подготовка днес от 15 часа на стадион „Локомотив“. Гьоко Хаджиевски пипна грипен вирус и лекарите са му препоръчали днес да си остане у дома.

В негово отсъствие първото занимание ще проведе помощник-треньорът Диян Дончев.

Очаква се в тренировката да участват всички играчи от есента без напусналите Бернардо Коуто и Илия Шаламанов-Тренков, както и нов нападател от Ямбол.

Утре към тима ще се присъедини и Шанде, който трябва да пристигне днес в София.

