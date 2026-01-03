Гриша Ганчев: Маестро, преподавай в по-добрия свят

Кадър БНТ, архив

Гриша Ганчев също изказа съболезнования за кончината на легендата Димитър Пенев.

Бившият собственик на ЦСКА качи снимка в профила си в Instagram с покойния футболист и треньор на "червените", видя Спортал.

"Маестро преподавай в по добрия свят", написа Ганчев в публикацията си. Пенев бе важна част и от административния екип на 31-кратните шампиони по време на управлението на Ганчев в "Борисовата градина".

