Гриша Ганчев: Маестро, преподавай в по-добрия свят
Гриша Ганчев също изказа съболезнования за кончината на легендата Димитър Пенев.
Бившият собственик на ЦСКА качи снимка в профила си в Instagram с покойния футболист и треньор на "червените", видя Спортал.
"Маестро преподавай в по добрия свят", написа Ганчев в публикацията си.
Пенев бе важна част и от административния екип на 31-кратните шампиони по време на управлението на Ганчев в "Борисовата градина".
