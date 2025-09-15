Гришо: Със своята воля и смелост спортистите със Синдром на Даун са истински герои

Снимка: Булфото

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров, който е посланик на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, заедно с олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар, отправи послание към всички участници, организатори и зрители.

Надпреварата, която се организира за първи път в Източна Европа, ще се проведе от 13 до 19 юни 2026 г. и ще включва състезания в пет спорта: спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика, посочва БНР.

“Това е едно изключително важно и вдъхновяващо събитие както за България, така и за целия свят. Аз имам честта да съм посланик на този голям форум и искам да ви призова да дойдете и да подкрепите всички участници.

Те са истински герои със своята воля, смелост и любов към спорта. Нека заедно покажем българското гостоприемство и създадем атмосфера, която ще се помни завинаги. Очаквам ви в София, за да празнуваме силата на спорта”, заяви Димитров.

