Гришо: Целта да спечеля турнир от Големия шлем никога не е изчезвала

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Най-добрият български тенисист Григор Димитров коментира загубата си от Артър Фери на 1/8-финалите на „Уимбълдън“ след поражение от с 2:3 сета. Той призна, че все още не спрял да преследва мечтата си - спечелване на титла от турнир от Големия шлем.

„Допуснах твърде много грешки. Когато водех, не успях да затвърдя предимството. Концентрацията ми не беше толкова добра, колкото исках. Мога да дам още 15 причини, за да обясня загубата си, но това е реалността. Нивото на Артър Фери не ме изненада. Знаех, че е воин и ще се бори докрай. Когато дойдоха големите моменти, той беше този, който диктуваше играта“, заяви Димитров, пише Блиц.

„Трябва да бъда много по-внимателен във всичко, което правя, на корта и извън него. Колкото по-възрастен ставаш, толкова по-усилено трябва да работиш, за да останеш на върха. Не можеш да промениш курса след 52 седмици и да очакваш да играеш невероятен тенис. Сега трябва да се боря още по-усилено от преди. Дали ще спечеля ли турнир от Големия шлем? Не знам. Но продължавам да си давам възможности да стигна дотам. Целта да спечеля турнир от Големия шлем никога не е изчезвала. Ще продължа да опитвам“, завърши Григор.

Редактор "Екип на Петел",

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