Гришо и Лазаров донесоха победата на България над Великобритания в Сидни

България победи Великобритания с 2:1 в първия кръг на новосъздадения турнир ATP Cup в Сидни, след като в решителния мач на двойки Григор Димитров и Александър Лазаров спечелиха срещу Джейми Мъри и Джо Солсбъри в драма с 2:1 сета, пише Блиц.

В мача, който продължи 2 часа и 4 минути, имаше два тайбрека, като първия бе взет от нашите със 7:5, а вторият от британците – със 7:2.

В шампионския тайбрек Гришо и Лазаров изоставаха при 7:9, но записаха четири безответни точки за историческия успех с 11:9.

Братът на отсъстващия от турнира Анди Мъри е двукратен шампион от Големия шлем и бивш №1 при двойките. През 2019 година Джейми Мъри спечели надпреварата именно в Сидни в началото на сезона. Солсбъри пък направи страхотен пробив в тандем с американеца Раджийв Рам, като двамата стигнаха до участие на финалите на АТР в Лондон.

Преди мача на двойки Григор Димитров победи Даниел Евънс след обрат - 2:6, 6:4, 6:1, а по-рано Димитър Кузманов отстъпи на Камерън Нори (2:6, 6:3, 2:6).

Първоначално беше заявено, че Александър Лазаров ще си партнира с Адриан Андреев, но Григор реши да замени младока и да изиграе втори мач в рамките само на часове. Както е известно, на ATP Cup Димитров е в ролята на капитан на националния ни отбор, в който е още и Александър Донски.

ПЪРВИ СЕТ

Мачът започна със сервис на Джейми Мъри, който беше убедителен, а българите не успяха да му противодействат. Британците изпитаха леки колебания, но спечелиха първия гейм и поведоха с 1:0. Григор Димитров бе убедителен в своето подаване, а България изравни геймовете - 1:1. Джо Солсбъри не бе убедителен в следващия гейм, в който сервираше. Нашите национали стигнаха до три възможности за пробив при 40:15, но не успяха да реализира нито една от тях. Така Солсбъри и Мъри удържаха и поведоха с 2:1.

В четвъртия гейм, в който Лазаров сервираше, британците стигнаха до три възможности за пробив. Резултатът бе 40:15 за Великобритания, когато Лазаров направи много добър сервис в тялото на Мъри, а след това Димитров с чудесно отиграване успя да изравни резултата. Следващата точка бе спечелена от българския отбор, който по този начин изравни резултата - 2:2.

Британците спечелиха следващото си подаване и поведоха с 3:2 гейма. След гейм спечелен на нула, България изравни резултата - 3:3. Солсбъри отново имаше проблеми при подаването си и резултатът бе 0:30, но британците успяха да се измъкнат и да поведат с 4:3. Лазаров бе убедителен в своето подаване и след гейм на нула, нашите изравниха - 4:4. Отборите спечелиха следващите си две подавания и се стигна до тайбрек при 6:6.

В него Димитров с великолепен минаващ удар от форхенд осигури мини пробив за България, но после допусна грешка. Първият му ас доведе до 2-1, но два поредни невърнати сервиса в тялото на Солсбъри обърнаха нещата до 2-3. Ас на Лазаров и комбинация сервис-форхенд от негова страна обърнаха отново резултата в наша полза - 4-3. Чудесен бекхенд-ретур на Алекс провокира грешка на мрежата от Солсбъри за нов мини пробив, а после при 5-4 на сервис застана Григор. Капитанът на България сбърка форхенд и загубихме предимството от брейка, но след това невърнат начален удар по правата в полето за равенство доведе до сетбол. Хубав ретур на Лазаров бе подплатен с чудесен минаващ форхенд по правата на Димитров и първият сет отиде на сметката на България - 7:5(6).

ВТОРИ СЕТ

Британците направиха ранен пробив във втория сет и поведоха с 1:0. След това го затвърдиха, въпреки че изоставаха с 0:30. Двата отбора печелеха геймовете си до 5:4 в полза на Мъри и Солсбъри. В момента, в който британците сервираха за спечелването на сета, се стигна до пробив от страна на нашите национали, които изравниха резултата за 5:5, пише Sportal.bg.



Александър Лазаров демонстрира много силна игра и бе с основна заслуга за осъществения пробив. Българите се възползваха още от първата възможност, която се откри пред тях във втория сет. Последва гейм на нула и по този начин Димитров и Лазаров поведоха с 6:5. Мъри и Солсбъри спечелиха подаването си и това доведе до тайбрек и във втория сет - 6:6. В него британците бяха по-настоятелни и се възползваха от някои неточности в играта на Григор и Лазаров. В крайна сметка тайбрекът бе спечелен от Великобритания със 7:2 точки и победителят в мача бе определен след шампионски тайбрек.

ШАМПИОНСКИ ТАЙБРЕК



Григор осигури мини пробив с минаващ форхенд по диагонала, но неуспешно воле на Лазаров моментално възстанови паритета. Следващият му сервис също не можа да ни осигури предимство, а напротив - съперниците стигнаха до аванс и поведоха с 1-2. Алекс се коригира по чудесен начин с повтаряне на упражнението, като този път волето му от бекхенд провокира грешка на Солсбъри за 2-2 и връщане на мини пробива.



Двойна грешка на Григор наклони везните в полза на Великобритания за 2-4, но после негов форхенд доведе до сбъркано воле на мрежата от иначе перфектния досега Солсбъри за рибрейк и 4-5. Мини пробивите не спираха и форхенд в аут на Лазаров направи резултата 4-6. Смач на Солсбъри между двамата ни тенисисти осигури още по-комфортен аванс на британците при 4-7. Чудесен ретур-уинър на Лазаров върнаха единия мини пробив, а при 5-8 бе задължително Григор да спечели двата си сервиса. Той го направи с бързи отигравания и намали изоставането ни до 7-8, но сбърка при излизането на мрежата в следващото разиграване и негов форхенд в мрежата опропасти няколко чудесни волета преди това на Лазаров. Впоследствие Григор се реваншира брилянтно с невероятен ретур-уинър по правата за 8-9, за да отрази първия мачбол. Сервис и смач на Лазаров възстановиха равенството при 9-9, а нова комбинация сервис-форхенд-воле дори осигури мачбол за българите. Страхотен ретур и последвал минаващ форхенд на Алекс осигуриха блестящата победа на България!

