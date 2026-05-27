Гришо може да получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

Най-добрият български тенисист Григор Димитров няма да вземе участие в квалификациите на "Уимбълдън". Това става ясно след един бърз поглед в календата на ATP Тура, от който разбираме, че пресявките на "свещената трева" стартират на 22-ри юни, а Григор вече прие "уайлд кард" за ATP 250 надпреварата в Майорка, която стартира само ден по-рано (21-27 юни), пише Tennis.bg .

Всичко това навява на мисълта, че Димитров най-вероятно има обещана покана за основната схема на Уимбълдън, защото иначе със сигурност не би се лишил доброволно от участие в своя любим турнир, където преди една година водеше с 2:0 сета срещу Яник Синер, но скъса гръден мускул и точно тази травма се превърна в причината за сериозното отстъпление, което виждаме в играта на бившия №3 през настоящия сезон.

Варненецът Иван Иванов има гарантиран "уайлд кард" за квалификациите заради триумфа си при юношите от миналата година, а ние стискаме палци предполагаемата хубава новина свързана с първата ни ракета да бъде официализирана през следващите седмици, за да имаме двама българи в надпреварата при мъжете.

