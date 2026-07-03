Гришо побесня на "Уимбълдън" заради "дежа-вю" от мача със Синер

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Григор Димитров победи с 3:1 Якуб Меншик и се класира за третия кръг на "Уимбълдън". Един момемнт от мача обаче сериозно ядоса българина.

Когато поведе с 2:1 сета, съдийката Орели Торт обяви, че покривът на корт №1 ще бъде затворен, пише Tennis.bg . Най-добрият български тенисист веднага си спомни какво се случи през миналата година, когато точно след подобна пауза се контузи срещу Яник Синер и побърза да изрази бурно своето несъгласие с това решение:

"Знаехте, че почти сигурно няма да завършим този мач. Защо не започнахме със затворен покрив? Не мислите ли, че играчите трябва да вземат решенията в такава ситуация, а не вие? Имам "дежа-вю" от миналата година, когато ми се случи същото на централния корт. И двамата сме съгласни да продължим, но вместо това трябва да чакаме 10 или 12 минути. Не казвам, че вината е твоя, но съм изцяло несъгласен с това решение. Сега сме загрели, а след това ще се върнем и веднага ще трябва да започнем да сервираме с над 120 мили в час. Това просто не е добре за телата ни", беснееше първата ни ракета.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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