Гришо след 112 дни възстановяване: За първи път имах толкова време за себе си

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Григор Димитров се завърна победоносно на корта след 112 дни извън игра заради контузия. Той спечели двубоя срещу Джовани Перикар с 2:0 сета.

Когато се отдалечиш от спорта, никога не е лесно да се върнеш. Винаги съм гледал да съм с единия крак в работата си, но за първи път ми се случи тотално д а се отделя от спорта. Това беше добре за мен в личен план, от психологическа и физическа гледна точка. Имах едно спокойствие, което беше важно. Никога не съм имал такова време извън корта. Но за този период установих също, че времето направо лети. Бях толкова зает, колкото никога до сега. Исках да се върна обратно на корта.

Това коментира Григор Димитров пред Нова тв.

Върнах се на корта, защото тялото ми позволи да играя. В първите 4 седмици от контузията буквално изоставих всичко, не исках да се занимавам с нищо, исках спокойствие. Моментът ти показва от какво се нуждаеш. Имах много хубаво лято, пътувах много, върнах се на места, където съм имал турнири. С времето осъзнавайки, че се възстановявам и се чувствам по-добре, започнах вече да мисля и за спорта, за отбора, коментира той.

Смятам да направя някои дребни промени. Например календара за следващата година ще променя - вероятно няма да играя на всички турнири. Физическата ми подготовка е важна и вероятно и нея ще я променя, сподели Гришо.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!