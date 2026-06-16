Гришо започна с победа сезона на трева

Снимка: Булфото, архив

Първата ракета на България Григор Димитров започна с победа сезона в тениса на трева, пише БТА.

В първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър" 75 в Дъблин поставеният под номер 8 в схемата Димитров надигра Крис Родеш от Люксембург с 6:3, 6:4 за само 68 минути.

Димитров, който в момента е номер 169 в света, не срещна особени затруднения срещу намиращия се с десет места след него в ранглистата Родеш. За българина това бе и първа победа в официален мач от началото на март месец, когато спечели срещу французина Терънс Атман на турнира "Мастърс" в Маями.

Бившият номер 3 в света измъна първия сет след пробив в осмия гейм. Това бе и първият брейк в хода на мача.

Във втория сет Димитров продължи да играе стабилно на сервис. Той пропусна две възможности за пробив още в първия гейм, но реализира такъв в седмия, за да поведе с 4:3 и практически да реши срещата.

Следващият съперник на родения в Хасково тенисист ще бъде участващият с "уайлд кард" представител на домакините от Република Ирландия Конър Ганън, който е на 1089-о място в света.

По-късно днес на кортовете в Дъблин трябва да илзезе и младата надежда на българския тенис Иван Иванов. Шампионът от юношеския "Уимбълдън" ще играе в първия кръг с гърка Стефанос Сакеларидис.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!