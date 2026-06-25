Грийнпийс България за петната от мазут: Съмнителен кораб е преминал край България

Кадър Грийнпийс България

"Наблюдаваме възможни замърсявания, а те - уви - не са едно и две. Например предполагаемо петно между България и Турция от 15 юни. Там е преминал кораб, плаващ под флага на Доминиканската република. Към момента обаче нямаме доказателства този кораб да е свързан с мазутните/нефтените замърсявания по Южното Черноморие, за които масово сигнализираха граждани". Това заяви пред Actualno.com Христо Панчев от "Грийнпийс"-България, посочвайки, че от екоорганизацията са използвали сателитни данни с отворен код и са ги прехвърлили на експерти в чужбина за по-дълбок анализ.

Най-важно е да се установи дали наблюдаваният обект е наистина петно, а не течение или водорасли.

Той посочва, че е трудно да се идентифицира източникът на такова замърсяване – нужно е да се установи дали изобщо става въпрос за петна със замърсяване, или за морско течение, сянка или нещо друго. Препоръчително е да се огледа отблизо с дрон или по вода. После трябва да се види как се движи дадено петно назад във времето чрез сателитни данни и да се сравни с маршрута на корабите в района.

"Корабите са длъжни да сигнализират, ако забележат замърсяване или ако те самите предизвикат такова, задължени са по закон и подлежат на санкции, ако не съобщят. Този кораб не е танкер – превозва зърно и сухи товари, няма как тук да говорим за петролен разлив. Ако е мазут, тук говорим за корабно гориво, което е възможно. Трябва обаче да сме сигурни, че това е петно. Институциите имат много по-голям инструментариум да го установят, включително чрез химичен анализ на замърсителя по плажа и във водата", казва Христо Панчев.

От Actualno.com зададохме въпроси до Министерството на околната среда и водите във връзка със засечените замърсявания във водата и на плажовете в Ахтопол, Синеморец, къмпингите "Делфин", "Корал" и др. Попитахме какъв е източникът, ще бъде ли организирано почистване със съответните специални вещества в морето, откога министерството наблюдава петната по Южното Черноморие и какви мерки са предприети до момента.

От ведомството ни отговориха, че първите сигнали за замърсявания с мазутни топчета и нефтопродукти по Българското Черноморие се получават в РИОСВ – Бургас от 18 юни. Вече са получени десетки сигнали към РИОСВ в Бургас, Варна и Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) – Варна. Много от получените сигнали са за едни и същи места на замърсявания по плажната ивица, които се проверяват от регионалните органи на МОСВ в рамките на техните компетенции. Повечето сигнали са за района на юг от Бургас.

От РИОСВ – Бургас миналата седмица са извършени 3 проверки по получените до 19.06.2026 г. сигнали. Установено е наличие на мазутно замърсяване на плаж „Лозенец“ в с. Лозенец и на плаж „Аркутино“. За установените замърсявания са дадени предписания на общините и концесионерите за незабавно почистване на плажната ивица, като се извършват проверки дали това е направено, посочват от МОСВ.

Редактор "Екип на Петел",

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